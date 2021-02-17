مياه القليوبية ترفع تراكمات الأمطار بالطريق الزراعى والأنفاق

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع مياه الأمطار المتراكمة بالأنفاق والميادين والشوارع بمدن المحافظة وطريق مصر إسكندرية الزراعي.وأشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة فروع الشركة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لموجة الطقس السيئ يومي الثلاثاء والأربعاء.وأعلنت القليوبية عن رفع حالة التأهب على مستوى المحافظة في جميع القطاعات وشركة مياه المحافظة، تحسبا للأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من هطول الأمطار، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في الميادين.من جانبه، شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات.