سارة الطباخ تكشف حقيقة صدور قرار ضبط وإحضار بحقها

كشفت المنتجة سارة الطباخ، حقيقة ما يتم ترويجه حول صدور أحكام ضدها في قضيتها ضد محمد الشرنوبي، مشيرة إلى أنها أحكام غيابية ولا تعلم عنها شيء.وقالت "الطباخ" في بيان: "قمت بعمل معارضات ولا يوجد على أي ضبط وإحضار وأنا موجودة ولا أخفي أي شيء عن الرأي العام ومرسل المعارضات وعلى الجميع مطابقة أرقامها بما أرسله المدعو محمد الشرنوبي في بيانه".وتابعت: "بمجرد علمي بهذه الأحكام اتخذت الإجراءات القانونية ولم أرسل المعارضات لكن قررت إرسالها حتى تصل الحقيقية كاملة".واختتمت: "أدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلا من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني".