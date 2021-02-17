ضبط 3 آلاف كرتونة «كانولا أكسجين» منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وبناء على تحريات الرقابة الإدارية من المستلزمات الطبية "كانولا أكسجين" منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا.تشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين وضمت ياسر مراد مدير الرقابة، ومحمد الشيخ والتفتيش الصيدلى، وأسفرت عن ضبط 3 آلاف كرتونة جهاز كانولا أكسجين انتهاء يونيو 2018 داخل شركه طبية بطنطا.تحرر محضر بالواقعة رقم 4400 جنح ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.