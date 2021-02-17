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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول (أرقام)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:34 م
الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية
سالي رطب
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حقق قطاع البترول إنجازات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بدعم من الاكتشافات الضخمة التي حققتها مصر، والتي جعلت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي لأول مرة في تاريخها.

واستثمرت مصر في قطاع البترول من خلال بناء معامل تكرير وتحسين البنية التحتية مما جعلها مقصدا للمستثمرين الأجانب من كل دول العالم.

"الدستور" في تقرير مدعوم بالبيانات تعرض حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري.

تريليون جنيه استثمارات أجنبية في القطاع
بلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول التي تم تشغيلها وجارى تنفيذها حوالى تريليون جنيه منها 35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، واستطاع القطاع خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابًا على زيادة استثمار الأجاتب ودخول مستثمرين جدد.

وبلغ حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول حوالي 5.1 مليار دولار خلال العام 2019-2020 مما ساهم في زيادة عدد الاكتشافات المتحققة خلال تلك الفترة وكذلك كميات الاحتياطي المضاف.

وبلغت استثمارات شركة "إيني" الإيطالية للبترول 13 مليار دولار حتى عام 2019، وتأتي مصر في مقدمة الدول التي تولي الشركة اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها.

9 اتفاقيات جديدة خلال شهرين
واستطاع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع بداية العام الجاري توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدًا فى مناطق الامتياز.

أعلى معدل للاستثمار في 5 سنوات
تمكن قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخه، وبلغ 30 مليار دولار، نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب".

وحققت مصر أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها خلال أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر من العام الماضي، الذي شهد توصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية، في معدل هو الأعلى في تاريخ البلاد.

وتقوم مصر بتعزيز البنية التحتية لقطاع البترول من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير، وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وافتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات، وجعلت هذه الإنجازات والإصلاحات مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، ما جعل صناعة البترول المصرية تحقق أعلى نسبة مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 %، وفي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%، بعد أن ساهمت خلال العام المالي 2018- 2019، ساهم قطاع البترول والغاز بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.

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