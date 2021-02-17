الكنيسة تدشن حملة للتعريف بلجان المجمع المقدس

ينشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتبارًا من اليوم حملة تدوينات تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.تأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.وتعقد لجان المجمع اجتماعاتها مطلع شهر مارس المقبل بعد أن توقفت طوال عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.