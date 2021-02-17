وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمام و6 قراء إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، إيفاد 7 موفدين، "إمام و6 قراء"، من وزارة الأوقاف إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ (16) موفدًا حتى تاريخه.وشددت الأوقاف عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الموفدين هم:1. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجيإمام وخطيبالقاهرة2. أحمد فهيم إبراهيم الغرباويقارئالغربية3. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيلقارئالقاهرة4. رمضان عبدالله موسى محمدقارئالشرقية5. زين العابدين سعد محمودقارئالقليوبية6. محمد رمضان يونس جادقارئالدقهلية7. بركات محمد أحمد جادقارئالشرقية