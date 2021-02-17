وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمام و6 قراء إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:16 م
أميرة العنانيطباعة
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، إيفاد 7 موفدين، "إمام و6 قراء"، من وزارة الأوقاف إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ (16) موفدًا حتى تاريخه.
وشددت الأوقاف عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الموفدين هم:
1. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي
إمام وخطيب
القاهرة
2. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي
قارئ
الغربية
3. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
قارئ
القاهرة
4. رمضان عبدالله موسى محمد
قارئ
الشرقية
5. زين العابدين سعد محمود
قارئ
القليوبية
6. محمد رمضان يونس جاد
قارئ
الدقهلية
7. بركات محمد أحمد جاد
قارئ
الشرقية
وشددت الأوقاف عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الموفدين هم:
1. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي
إمام وخطيب
القاهرة
2. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي
قارئ
الغربية
3. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
قارئ
القاهرة
4. رمضان عبدالله موسى محمد
قارئ
الشرقية
5. زين العابدين سعد محمود
قارئ
القليوبية
6. محمد رمضان يونس جاد
قارئ
الدقهلية
7. بركات محمد أحمد جاد
قارئ
الشرقية