داليا مصطفى تنتظر عرض «في يوم وليلة»

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن تحمسها الشديد لعرض مسلسل "في يوم وليلة"، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بالمشاركة في هذا العمل وفخورة بفريقه.وقالت إنها بمجرد عرض فكرته عليها وافقت على تقديمه فورًا، خاصة أنه مسلسل تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية الغامضة والمثيرة.وأوضحت أنها تظهر بدور فنانة مشهورة تربطها علاقة عاطفية بالفنان أحمد رزق، الذي ستجمعه بها علاقة حب رومانسية، وهو شخص متزوج من الفنانة أيتن عامر ضمن الأحداث، مؤكدة أن الأحداث ستشهد العديد من المفارقات فى إطار اجتماعى مشوق، وأشارت إلى أنه غير مسموح لها بالإفصاح أكثر من ذلك، واقتصرت بأنه دور مميز وجذبها وجعلها توافق عليه، خاصة أنها دائمًا ما تبحث عن تأثير الدور وصعوبته وأبعاده.وعن أجواء كواليس العمل أثناء فترة التصوير، أكدت داليا مصطفى أن لوكيشن هذا المسلسل من أحب اللوكيشنات التي عملت بها، خاصة أنه مليء بالبهجة والكوميديا والضحك بين الجميع، وهو ما يدل على روح التعاون والسلام في قلوب كل المشاركين في المسلسل بقيادة المخرجة شيرين عادل، مشيرة إلى أن الفنان أحمد رزق فنان ملتزم ويحترم مهنته ومواعيده، وخير دليل هو أنه أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكنه حرص على الالتزام بمواعيد التصوير، وأجبر نفسه للنزول بعد إجازة قصيرة جدًا رغم تألمه من إصابته في ركبته.أما عن رأيها في عرض المسلسلات والأفلام على المنصات الإلكترونية، قالت داليا مصطفى إن المنصة الإلكترونية تعتبر مستقبل الفن، وتجدها تجربة جميلة ومميزة تتسم بالاختلاف، وتحرص على اختيار الأعمال المميزة المثيرة التى تتكون من عدد حلقات لا يزيد على الـ١٥، وأكدت أنها معجبة بالمنافسة الشرسة بين عدد من الأعمال على تلك المنصات.في السياق ذاته، بدأت الفنانة تصوير مسلسل "الحرير المخملي" الذي يخوض بطولته نخبة من الفنانين، منهم مصطفى فهمي وهالة فاخر ومها أبوعوف وغيرهم، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.