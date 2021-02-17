محافظ قنا: 8 مدن تتسلم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات ورش عمل التحول الرقمى والتى يتم تنظيمها بالمحافظة بالتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.وقال الداودى إنه سيتم تنظيم خمس ورش عمل حول منظومة التحول الرقمى خلال الفترة من 17 – 19 فبراير الجارى للعاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارات الحسابات والمخازن وتشمل ورشة (الاعتماد الإلكترونى للإيصال المميكن – ميكنة نظام الإستحقاقات – ميكنة نظام شئون العاملين المتكامل – ميكنة نظام الحسابات العامة – ميكنة نظام المخازن)، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مشروع التحول الرقمى للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالقطاع الحكومى وتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتقليص وقت تقديم الخدمات وكذلك القضاء على الفساد المالى والإدارى.ووجه المحافظ المشاركين بضرورة الاستفادة من هذه الورش وتطبيق ذلك على مستوى العمل، مشيرا إلى أنه تم تسليم رؤساء الوحدات المحلية لمدن (أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قفط – قوص – نقادة) شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة المستخرجة من منظومة المراكز التكنولوجية.من جانبه، أشار جهاد أبوالعزايم إلى أن أهداف الورشة هى التعرف على آليات التحصيل الإلكترونى وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكترونى وطرح الحلول العملية لها بما يسهم في تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التى كانت تتم من خلال التعامل النقدي.