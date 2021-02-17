بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة_ إسكندرية الصحراوي الكيلو 71 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.بالانتقال وبالفحص تبين إصابة كل من "فريال محمد خليل ٥٧ سنة، ونادية محمد خليل ٥٠ سنة، وصفاء أحمد خالد خليل ٢٨ سنة، وأمل طاهر صابر ٢٤ سنة، وأمل عواد سليمان ٢٧ سنة"، والجميع مقيمين بناحية حلوان محافظة القاهرة، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.