هدم عمارة سكنية آيلة للسقوط في كفر الشيخ (صور)

نفذ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرار المنشآت الآيلة للسقوط رقم 138 لسنة 2019 بإزالة العمارة السكنية رقم 2 بقرية غرب تيرة لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين.جاء ذلك بحضور مصطفي مسعد نائب رئيس المركز، وحكمت الباز رئيس قرية غرب تيرة، واللواء محمد عون مساعد مدير الأمن كفر الشيخ رئيس فرقة الحامول، والعميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول والقوة المرافقة، وعقيد هيثم عبد المقصود رئيس فرع البحث الجنائي، ومقدم محمد عماد رئيس مباحث الحامول.