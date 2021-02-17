الأنبا باخوم يشارك في اجتماع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

يشارك الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، غدا الخميس، في اجتماع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن برنامج "سفراء الأزهر أون لاين"، حول حوار السلام والطمأنينة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، بمشاركة سفراء الأزهر، وعدد من أعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.