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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لقب صادم تطلقه الأميرة ديانا على كاميلا بعد انهيار زواجها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:15 م
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
سارة ساويرس
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كشفت سيمون سيمونز الصديقة المقربة للأميرة ديانا بأن الأخيرة أطلقت على كاميلا لقب روتويللر بعد معرفتها العلاقة التى تجمع كاميلا بزوجها تشارلز فوصفت ديانا عشيقة زوجها بأنها مثل كلاب روتويللر الشرسة "بمجرد أن تضع أسنانها في شخص ما لا تتركه".

وتستطرد سيمونز في روايتها Diana: The Last" Word" أنها تحدثت مع تشارلز بشأن علاقته مع كاميلا حينها ولكنها لم تحصل على إجابة مناسبة، مشيرة إلى أنه"لم ينكر وجوده مع كاميلا ولم يكذب" فأصبح لسانه مربوطًا ورفض الرد على أسئلتها.

بحسب Daily Express، تشير سيمونز، إلى أن ديانا كانت تتعامل مع الوضع طريقة صبيانية، وتروي، أن تزوجت ديانا من تشارلز في عام 1981 وبدا أن كل شئ يسير على ما يرام، لكن بعد ولادة الأمير هاري في عام 1984، ذكر تشارلز لاحقًا أن الزواج "انهار بشكل لا رجعة فيه". 

وأوضحت:"حينها أعاد تشارلز إحياء علاقته الرومانسية مع كاميلا، وفي أوائل التسعينيات، كانت ديانا "تتصل بكاميلا في منتصف الليل ثم تغلق المكالمة بمجرد ردها"، ووصفت سيمونز أن ديانا "حاولت إخراج كاميلا من عقلها" لكنها لم تنجح فى الكثير من المرات.

بينما كانت ديانا غاضبة بشأن علاقة تشارلز بكاميلا، يشير التقرير إلى أن ديانا كانت لديها عشاق أيضا، فكشف أحد المقربين من أميرة ويلز أن لديها عشاق في حياتها غير تشارلز، أبرزها تاجر التحف أوليفر هواري والجراح البريطاني الباكستاني حسنات خان.

وانفصل تشارلز وديانا في 1992 وقررا الطلاق رسميًا في 1996 بعد مقابلة بي بي سي بانوراما الدرامية التي أجرتها أميرة ويلز.

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