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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يكرم المتميزين بالديوان العام لتفانيهم في العمل (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم المتميزين
ياسمين شعيب
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، لجهوده وحرصه على تحقيق المصلحة العامة وخدمة أهالى المحافظة والمجتمع المحلى والتعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

كما كرم المحافظ عددا من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وأوائل الدورات التدريبية والذين يمثلون المحافظة بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة من العاملين بديوان العام ومجالس المدن لتفوقهم فى اجتياز تلك الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تكريم أحد الحاصلين على الماجستير المهني في المحاسبة أثناء عمله بالديوان العام بما يزيد من تأهيلهم ويعمل على الارتقاء بمستواهم المهنى ويصقل خبرتهم وينعكس على تيسير الخدمات المقدمة فى مجالاتهم.

بالإضافة إلى تكريم أحد العاملين بشركة الكهرباء لجهوده وتفانيه مع إصابته خلال أداء عمله، مؤكدًا على اهتمام ورعاية المحافظة الدائم لأبنائها.

يأتي ذلك فى إطار حرص محافظ مطروح الدائم على تكريم العناصر المتميزة مع تشجعيهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمحافظة مطروح.

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