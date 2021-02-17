التموين: 290 محضرًا لمحال خالفت شروط الأوكازيون

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون وصل إلى 2552 محلًا تجاريا، منها 96 محل قطاع أعمال، و2400 قطاع خاص، و13 قطاع تعاوني، بالإضافة إلى مشاركة 40 محل قطاع استثماري.وأكد حسام الدين أنه تتم متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون وفقا لتوجيهات وزير التموين، للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، وبناءً عليه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 290 محضرا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 287 محضر أوكازيون وهمي).وناشدت وزارة التموين جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.