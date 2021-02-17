تحرير 25 محضرًا لمحطات وقود وضبط 12 مخالفة موازين متنوعة

أكد اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية، على محطات الوقود والشركات، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمحطات وقود، كما تم تحرير محضرين لموازين بسكول، و10 محاضر موازين تجارية ماركت، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.وأضاف أنه تم دمغ 757565 سبيكة ذهب، وتم دمغ 250080.40 جرام عيار 21، وكذلك دمغ 415534 جرام ذهب عيار 18، ودمغ 277822 جرام فضة.