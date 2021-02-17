المشدد 10 سنوات لمتهم بتعاطى وترويج الحشيش بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد.ف"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، عن تهمة تعاطى مخدر الحشيش بمصر القديمة.وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبد الرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبد المنعم، محمد سيد شحاتة.وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ف"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تعاطى مخدر الحشيش بدائرة ذات القسم.