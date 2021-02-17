ختام معرض «مبدعون خالدون» وسط حضور للرواد والشباب

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، مساء الأربعاء، ختام معرض مبدعون خالدون الثالث الذي افتتحه الفنان الدكتور أحمد نوار قبل نحو 20 يوما.حضر المعرض خلال أيامه الأخيرة عددًا من الرواد وشباب المبدعين فى الفن التشكيلي، وسط إشادة بدور الجاليري فى إظهار أعمال فنانين راحلين في مصر، بدءًا من الجيل الأول ومنح الفرصة لفنانين لم تتح لهم مشاركات بفعاليات ومهرجانات تشكيلية كبرى رغم قيمة أعمالهم.وانفرد "ضي" بأعمال الفنانين الكبار صبري عبد الغنى ومحمد الزاهد ومصطفى مشعل ومحمود أبو المجد، والتى لاقت استحسانًا بين المبدعين كافة، حسب تصريحات الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، مؤكدا وفاء "ضي" المستمر لهؤلاء وآخرين ممن تتعلم منهم أجيال المستقبل.يشار إلى أن معرض مبدعون خالدون الثالث ضم 200 عمل لعدد 39 فنانا فى النحت والرسم والتصوير والطباعة، للفنانين الراحلين الرواد ممن لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية.تضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد – عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشنى– محسن شعلان – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".كما ضم المعرض جناحًا خاصًا لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.