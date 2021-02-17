روبي تكشف جريمة قتل خارقة في «شقة 6.. العين الثالثة»

تصور الفنانة روبي مشاهدها في مسلسلها الجديد "شقة 6 العين الثالثة"، وهو العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور"، أن أحداث العمل تدور حول صحفية حوادث تلعب شخصيتها روبي، تقوم ببحث تفاصيل جريمة قتل بداخل شقه رقم 6، إلا أنها لم تستطيع الخروج من هذه الشقة بسبب غموضها وخاصة وجود أمور خارقة لأشخاص داخلها فيما يعرف بخوارق العين الثالثة، في إطار من الرعب والغموض.يشارك في بطولة العمل الفنان شريف سلامة، روبي، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، ملك قورة، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.