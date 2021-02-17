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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم علي حميدة على طريق القرية الأولمبية بمطروح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:04 م
طريق القرية الأولمبية
طريق القرية الأولمبية بمطروح
ياسمين شعيب
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عقدت محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى الأول لعام 2021 برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري المديريات والادارات بالمحافظة.

واستعرض صالح حمد مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس التنفيذى ومنها تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وأهمية الاستفادة منه فى توفير مزيد من فرص العمل مع استغلال الساحات والجراجات.

كما ناقش طلب إطلاق عدد من الأسماء على المنشآت والشوارع بمطروح تخليدًا لذكرى الراحلين والشهداء من أبناء مطروح، حيث وافق المجلس على اطلاق اسم المجاهد نوح إبراهيم عكش من مجاهدى معركة وادى ماجد عام 1915 على مدرسة علم الروم 2، وإطلاق اسم الفنان الدكتور على حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة إبنى بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9، واسم العمدة عبد الخالق سنوسى على الكوبرى الجديد أعلى السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح واسم شهداء الشرطة من سيوة وهم الشهيد جندى عبد السلام دحمان على مدرسة سيوة المنشأة حديثًا، والشهيد جندى محمد على موسى على مدرسة ابنى بيتك تخليدا لذكراهم.

كما وافق المجلس على تعديل مسار خط الطرد لمشروع الصرف الصحى بشارع الامام مالك تمهيدا لإستكمال الأعمال المطلوبة بالشارع من رصف وكهرباء ومياه وتليفونات وغيرها مع نهو أعمال خط الانحدار للبدء خلال اسبوع من تاريخه وتفعيل مركز تدريب الحماية المدنية والتصديق على اللائحة الداخلية لتدريب العاملين المدنيين.

وقدم محافظ مطروح الشكر لرؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على جهود ازالة تراكمات مياه الأمطار، موجهًا لرؤساء المدن بحصر كافة الاحتياجات بالمدينة وجميع القرى التابعة، وعرض خطة متكاملة حول الأعمال المطلوبة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى إنهاء أعمال مد خطوط التليفونات لعدد من المناطق مع دراسة وصولها إلى المناطق الأخرى خاصة الأكثر كثافة للتيسير على المواطنين خاصة مع ارتباط التعليم أونلاين بخدمات التليفون والإنترنت.

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