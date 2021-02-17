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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

على جمعة ينعي عضو هيئة كبار العلماء: رحم الله الفقيه الموسوعي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:45 م
على جمعة
على جمعة
كتب: عمرو رشدي
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نعى الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال "جمعة" عبر صفحته بالفيسبوك: "جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ الذي رواه الشيخان عن ابنِ عَمروٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

وتابع: "وروي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى "أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ" (خَرَابُهَا بِمَوْتِ فُقَهَائِهَا وَعُلَمَائِهَا وَأَهْلِ الْخَيْرِ مِنْهَا).

ويقولُ الحَسَنُ البَصريُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: موتُ العالِمِ ثُلمَةٌ في الإسلامِ لا يَسُدُّهُ شيءٌ ما اختَلَفَ اللَّيلُ والنَّهارُ.

ولذلك فببالغ الحزن والأسى وبقلوب مطمئنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي العالم الرباني الفقيه الموسوعي والفرضي البارع الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الذي وافته المنية ليلة أمس، فنسأل الله- تعالى- أن يغفر له، وأن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته ويجعل جهده في خدمة العلم الشريف في ميزان حسناته وأن يخلفنا فيه خيرا، ويرزق أهله وطلابه الصبر والسلوان.

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