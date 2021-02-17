رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية في كفر الشيخ لمواجهة الطقس السيئ

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريرا عن جهود مديرية الشباب والرياضة، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع درجة الاستعدادات بالمنشآت الشبابية والرياضية بمراكز وقرى المحافظة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسبل مواجهة الأحوال الجوية السيئة التي تضرب البلاد، والمتابعة على مدار اليوم، مع مراكز الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة أخطار موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة أو مخاطر متوقعة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موضحا فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمبانى الإدارية، وكذا المنشآت الرياضية نظرا لسوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك لحماية الأفراد من أى أخطار وتجنب أية أضرار مادية بتأثر الملاعب بسب غزارة الأمطار.وأضاف محروس، تفعيل غرفة إدارة الأزمة بمراكز الشباب ومقار الإدارت الفرعية والقائمين على التواصل مع غرفة إدارة الأزمة المركزية على مدار الساعة والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار محتملة بسبب سوء الأحوال الجوية.