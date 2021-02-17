وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات.. الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسجد عصمت السادات بميت أبوالكوم – تلا – محافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده يوم الجمعة القادم 19 فبراير، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.ويؤدي معالي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».يذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا الجمعة القادم 19 فبراير، على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.