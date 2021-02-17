التوصية بإنشاء صندوق عربى للتنمية السياحية بالدول العربية

أعلن بندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية، عن أنه تم وضع عدد من التوصيات للمجلس الوزاري العربي للسياحة، لتنمية صناعة السياحة بالعالم العربي كإطلاق صندوق عربي للتنمية السياحية يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات إلى عالمنا العربي للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة، وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها.جاء ذلك خلال لقاء رئيس منظمة السياحة العربية، مع زايد بن راشد الزياني- وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين- رئيس المجلس الوزاري العربي للسياحة ورئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة.بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقية المنظمة مع البنك الإسلامي للتنمية- المؤسسة الإسلامية لضمان الاسثتمار وائتمان الصادرات لإصدار بوالص ضمان الاستثمار والتي تهدف إلى جذب رءوس الأموال الدولية إلى العالم العربي مع تحقيق أعلى درجات الأمان لحفظ تلك الاستثمارات وتنميتها، والاستفادة من خدمات بطاقة السائح العربي الائتمانية والتي تسعى المنظمة لتنفيذها مع أحد البنوك الكبرى بعالمنا العربي.