تجديد حبس زوجين عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات، قاموا بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكان قد أدلى "ع.ا" المتهم بعرض نجلته للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه، أمام جهات التحقيق، أنه لم يقرر بيعها، وإنما كان يبحث على جمع مساعدة، تخرجه من ضائقته المالية التي يمر بها لكثرة ديونه.وأشار المتهم، خلال التحقيقات، إلى أنه كتب منشورا من أجل ذلك على صفحته الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حتى تمكنت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ضبطه.كانت قد أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس الزوجين وهما ع ا، و ر. ر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة لجدتها لوالدتها لرعايتها وذلك عقب ظهور تحليل Dna الذى أجري للطفلة فور القبض على الزوجين.كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام زوجين، بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع، على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".جرى التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، وضباط مباحث القليوبية، وتم ضبط الزوجين وهما "ع. ا"، وزوجته "ر. ر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2648 جنح أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.