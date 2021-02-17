بسبب الرياح.. سقوط أشجار فى شوارع كفر الشيخ (صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ، هبوب رياح شديدة أدت إلى سقوط شجرتين على سيارتين بالشوارع، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، فضلا عن سقوط عمود إنارة بإحدى قرى مركز مطوبس أمام منازل المواطنين.سقطت الشجرة الأولى، على إحدى السيارات بطريق "كفر الشيخ - إسحاقة " وقد أدى ذلك لتضرر السيارة بشكل بسيط مع توقف الطريق بشكل مؤقت لحين إزالة الشجرة وإعادة الطريق مرة أخرى لطبيعته.وسقطت الشجرة الأخرى بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ وتحديدا أمام مستشفى الرمد، على سيارة بداخلها سيدة وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث وتعاملت مع الموقف ورفعت الشجرة وعاد الطريق مرة أخرى للعمل.فيما سقط عمود كهربائي متهالك بالأسلاك بأحد شوارع عزبة بدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسط الكتلة السكنية وعلى مقربة من المعهد الابتدائي بالقرية، بسبب سوء الطقس وشدة سرعة الرياح، ما جعل أهالي القرية يستغيثون بشركة الكهرباء ومجلس المدينة لسرعة إصلاحه خوفا من خطر صعقهم.