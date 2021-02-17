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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا مصطفى محررة صحفية مميزة في «الحرير المخملي»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:21 م
النجمة داليا مصطفى
النجمة داليا مصطفى
حسين الجندي
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تبدأ النجمة داليا مصطفى تصوير أول مشاهدها في مسلسل «الحرير المخملي»، يوم الخميس المقبل، والذى ينتمى إلى نوعية الأعمال التي تصل إلى 60 حلقة، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

وكشفت داليا، في تصريحات صحفية، أنها تقدم شخصية تدعى زينة، وهى نجلة النجم مصطفى فهمى، وتعمل محررة صحفية في إحدى المؤسسات الصحفية، وتعمل على تحضير رسالة ماجستير لتناقشها لتحقق حلمها.

وأكدت داليا أن شخصيتها حول المرأة المتمرّدة لما تمتلكه من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس، وإرادة صارمة لتصبح من أحد رموز المرأة الناجحة في المجتمع إلى أن يصبح ذلك الحلم والطموح حقيقة بالفعل، مضيفة أن الـ«كاركتر» الذى تقدمه خلال هذه الأحداث، يتسم بمشاهد الـ«ماستر سين» التي تقفز إلى قمة الفنان  فيعد هذا العمل لها بمثابة جواز سفرها لعبورها وقربها إلى قلوب المشاهدين.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الحرير المخملي» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم النجم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبرى، أحمد سعيد عبدالغنى، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبى، مها أبوعوف، سامى مغاورى، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوى، يسرا المسعودى، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسينى وآخرون.

العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني لمالكها المنتج إسلام المرسى، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق وشادى أسعد وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

في سياق آخر، تنتظر داليا عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة» المقرر عرضه بدءًا من يوم ٢١ فبراير الجاري على قناة on، والذي ينتمى إلى نوعية الأعمال ٣٥ حلقة، ويشاركها في البطولة كل من النجم أحمد رزق، أيتن عامر، نضال الشافعي، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف وآخرين، وهو من سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

ويعرض حاليًا للنجمة داليا مصطفى بدور العرض السينمائي فيلم «قبل الأربعين»، ويشاركها في البطولة كل من النجمة بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، معتز هشام، أحمد حلاوة، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين، ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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