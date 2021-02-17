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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل فى ثقافة دمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:17 م
سمير الفيل في ثقافة
سمير الفيل في ثقافة دمياط
جمال عاشور
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تُولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتمامًا بالغًا برموز الوطن، وتلقى الضوء على حياتهم وإسهاماتهم في مجالات الأدب والفنون والثقافة لتكوين مثل أعلى ونموذج يحتذي به الشباب بفرع ثقافة دمياط.

واحتفى رواد نادى أدب قصر ثقافة دمياط بليلة السبعين للكاتب سمير الفيل ليلة ذات قيمة، وقامة ثقافية، تحكى عن ثراء الحياة الأدبية فى دمياط والجمهورية، حضرها كوكبة من شعراء وأدباء دمياط علاوة على شخصيات عامة منهم الأب «بندلمون ومحمد عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة الأسبق والقاص حلمي ياسين والأديب صلاح مصباح وكوكبة من أدباء وشعراء دمياط»، وأحيا الحفل فريق الهواة والموسيقى بالقصر بقيادة الفنان توفيق فودة، كما تسلم الفيل درع التكريم.

وتم افتتاح أعمال الفنانين الموهوبين بحضور عدد من المتخصصين ومؤسسي المعرض الفنانة رشا الأغا، د. وليد الجندي، د. محمد سيد، د. إيمان صالح، الإعلامى على شعيب، وتنوعت الأعمال بين مشغولات خشبية ومنحوتات طينية وأخرى رسومات بالجواش، وقد لاقت الأعمال استحسان الحضور وجذبت عددا كبيرا من محبي الفن، إلى جانب استمرار ورش التفصيل والحياكة بالقصر لإنتاج أعمال يدوية بسيطة وأنيقة، بالإضافة إلى مواصلة نوادي التكنولوجيا لإعداد عدد من اللقاءات التعليمية بمهارات الويندوز، واستغلال الأوامر لعمل جداول منسقة ببرنامج الورد مع سحر النجار، كما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة رسم المبادئ الأساسية للطبيعة الصامتة مع الفنانة دينا النجيرى.

وشارك قصر ثقافة دمياط بلقاء جمع القاص حلمى ياسين والكاتب سمير الفيل مع رواد المنتدى حول السياحة الثقافية، وأسباب تراجعها، كما أعد قصر ثقافة فارسكور مناقشة من كتاب أشهر النساء فى مصر، أحمد حزام مع محمد شاهين.

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