نادى أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.وأقيمت ليلة إبداعية بنادى الأدب بقصر ثقافة السويس لمناقشة ديوان من إصدارات الهيئة بعنوان "غواية القصيدة" للأديب ياسر محمود، ناقشه الشاعر والناقد ماهر المنشاوي، موضحا أن الأديب أستطاع أن يكسر الاعتياد بينه وبين القصة، بعد أن أغوته كتابة القصيدة وسلبت منه كل مكوناته الشخصية ودخل إليها بكل نشوة وشغف، وأن ملامح هذه القصيدة تعتمد على الدهشة والمفارقة لأن الكاتب أنتهج الكتابة الحديثة التي تعتمد على طرح أفكاره التي تمثل العامل النفسي.نوه المنشاوي إلى أن هذا الديوان نجد فيه أبعادا صوفية ودينية وتاريخية وثقافية وفلسفية، وأن قدسية القصيدة عنده تشكل رؤية نفسية، حيث يتحدث فيها الكاتب عن عالم افتراضي آخر أحسن من العالم المُعاش، عالم فيه نبضات الحياة، أدار المحاضرة الأديب والقاص محمد أيوب، أعقب ذلك أمسية بعنوان "إبداعات" أدارها الأديب والمؤرخ السويسي سادات غريب، تخلل الأمسية إبداعات شعرية وقصصية وطرح فيها ملحمية التاريخ السويسي ومدي البطولات التاريخية التي روت أرض هذه المدينة الباسلة وبالتحديد العمليات التي تمت خلف خطوط العدو أثناء حرب الاستنزاف، وتكبيد العدو خسائر فادحة.وعقد نادي أدب فيصل مناقشة ديوان بعنوان "شيراز" للشاعر حمدى عطية، وذلك بمركز شباب فيصل، ناقش الديوان كل من الشاعرين إبراهيم النحاس، فكرية غانم، وقام د. محمد المصرى بعمل مداخلة في سياق الديوان وقام بطرح بعض النقاط، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من شعراء نادي أدب فيصل.