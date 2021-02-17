سقوط باكيتين وعمود إنارة من أعلى كوبرى المظلات

تسبّبت موجة الطقس السيئ التي ضربت القليوبية، الأربعاء، في سقوط باكيتين حديد وعمود إنارة أعلى كوبري المظلات التابع لحي غرب شبرا الخيمة.كشف مصدر بحى غرب شبرا الخيمة أنه تم إخطار محافظ القليوبية والتواصل مع هيئة الطرق والكباري، لإصلاح تلك الأعطال، لافتًا إلى أنه تم غلق الطريق الداخلي من كوبري المظلات إلى شبرا؛ لصيانة تلك الأعطال، مؤكدًا أنه لا توجد خسائر في الأرواح وجار العمل على عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.في سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة التأهب على مستوى المحافظة بجميع القطاعات وشركة المياه، تحسبا للأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من هطولها، فيما انتشرت سيارات شفط المياه في الميادين.من ناحيته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات.