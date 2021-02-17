القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة قوافلها الثقافية بقرى الدقهلية النائية والمحرومة ثقافيًا.نظم فرع ثقافة الدقهلية قافلة ثقافية بقرية طماي الزهايرة التي ولدت فيها كوكب الشرق أم كلثوم وتستمر لثلاثة أيام متواصلة وبدأت فعاليات اليوم الأول بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تكريم شهداء الوطن من أبناء الشرطة والجيش وتوزيع شهادات التقدير علي ذويهم، أعقبها فقرة فنية متنوعة للمواهب من أبناء القرية، فشاركت الموهبة جني خلف بإلقاء قصيدة بعنوان "أم كلثوم يا بنت بلدي"، وقدمت الموهبة ملك معوض قصيدة "عن حب مصر" وقدم كورال شباب طماي الزهايرة تابلوهات استعراضية، إلى جانب عرض لفرقة على مبارك للسيرة والموال التي قدمت أغاني "الله الله يا دقهلية، موال بشاير بشاير، سير في طريقك، ويا أم الملاية اللف، وعلي شط النيل"، واختتمت القافلة بأمسية شعرية شارك فيها الشعراء العوضي حلمي، يوسف فتحي، فتحي مكي، مصطفي الششتاوي وباقة من قصائدهم التي تنوعت بين العامية، الفصحى، الدينية والوطنية، بجانب معرض كتب لإصدارات الهيئة، بالإضافة إلى ورشة فنية للفنان التشكيلي محمد فتحي.