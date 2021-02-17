النائب أحمد صبور: نسعى لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

قال النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام أمانة القاهرة الجديدة بحزب مستقبل وطن، إنه سيعمل على عدد من التشريعات والقوانين سيتم التركيز عليها داخل المجلس والتي تخدم المواطنين بصورة عامة بما يحقق لهم حياة كريمة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على محاور مختلفة من أهمها تدريب وتأهيل الشباب بصورة عامة وتأهيله ودفعه لسوق العمل، في ضوء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه بالمواطن المصري في كافة أنحاء الوطن.وثمن جهود الرئيس وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة على بذلهم جهودا جبارة والعمل ليل نهار للنهوض بالوطن، مشيدا بافتتاحات الرئيس لعدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة عبر الفيديو كونفرانس أمس بالإسماعيلية، مؤكدا أن مصر تشهد عصرا من الحضارة والتقدم تحت قيادة الرئيس السيسي.وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته على هامش افتتاح المكتب السياسي، إنه يسعى إلى المساهمة في خدمة المواطن عن طريق توفير كافة الخدمات، موضحا أن المكتب السياسي سيعمل على محورين رئيسيين، المحور الأول والرئيسي هو العمل على دعم وتطوير الشباب من خلال توفير فرص عمل ودورات تدريبية لرفع مستواهم لما تحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى دمج الشباب في الحياة السياسية والإدارية وتمكينهم من المناصب القيادية في الدولة.وأكد أنه سيعمل على التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة، لتذليل أي من العقبات التي تواجه المواطن، والسعي في الوصول إلى الخدمة المثلى للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه قرر إنشاء المكتب السياسي والخدمي لأنه يسعى لتقديم الصورة المثلى من خلال عمله داخل مجلس الشيوخ، وعمله بالشارع السياسي ودعم المواطنين عن طريق العديد من الخدمات، ودعم الدولة وقراراتها في النهوض بالعمل العام والسياسي.كما أشار صبور إلى أنه جارٍ العمل على افتتاح مقر سياسي وخدمي لكل قسم بالقاهرة الجديدة، وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين داخل الدائرة، للنجاح في تقديم الخدمات بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه قام بزيارة كافة الإدارات الحكومية داخل القاهرة الجديدة (التعليمية - الطبية - مستشفى القاهرة الجديدة - المراكز الطبية - جهاز مدينة القاهرة الجديدة - التضامن الاجتماعي) وغيرها من الإدارات للتنسيق مع تلك المؤسسات والأجهزة الإدارية لخدمة المواطن.جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب محمد الحناوى، وقيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.