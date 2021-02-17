بسبب الأمطار.. نفوق «جاموسة» صعقًًا بالكهرباء في القليوبية

صعقت الكهرباء "جاموسة" أثناء سيرها بجوار عامود إنارة فى قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر، بسبب وجود ماس كهربائي فى العامود بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار وتم إخطار إدارة الكهرباء التى قامت بفصل التيار الكهربى عن القرية بالكامل وتم سحب الجاموسة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بصعق جاموسة بالكهرباء بسبب ماس كهربى فى عامود إنارة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية بقرية نوى.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفريق صيانة تابع لإدارة الكهرباء وتم فصل الكهرباء عن قرية نوى وتم إخطار الطب البيطرى لأعمال شئونها وجار إصلاح العطل.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.