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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:42 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح بمجلسي الشيوخ والنواب، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار الحرص على التواصل الدائم بين جميع أجهزة المحافظة خاصة التنفيذية والشعبية للنهوض بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ مطروح بأعضاء الهيئة البرلمانية فى أول لقاء رسمى مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشيدًا بدورهم ومؤكدًا على أهمية التعاون والتكاتف الدائم بين جميع أجهزة المحافظة لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات والتيسير عليهم بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة.

وتم استعراض ومناقشة عدد من المشروعات والاعمال التى تمت مؤخرا بالمحافظة وفقا للخطة الاستثمارية لعام 2019 2020 وكذلك الخطة الحالية 20202021 وجهود الاسراع بها وفقا للأولويات والاعتمادات المالية المتوفرة مع الحرص فى تنفيذ الخطة على وصول الخدمات المختلفة إلى جميع المناطق.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التى تهم أهالى مطروح من أجل الوصول لحلول تحقق المصلحة العامة والاستقرار لأهالى المحافظة ومنها الإسراع فى إجراءات التقنين والتصالح، ومراجعة شرائح التسعير فى بعض المراكز، وتحسين خدمات الكهرباء، وأولوية تعيين أبناء مطروح بالوظائف التى يعلن عنها.
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)
شعيب يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمطروح (صور)

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