سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

تلقى حى وسط الإسكندرية، بلاغًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بسقوط أجزاء من العقار الكائن في ١٥ شارع البصري من الجواهر دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.وتوجه على الفور لموقع العقار مدير إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المتابعة بالحي، وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وتمت المعاينة واتضح سقوط جزء من سور السطح دون وقوع إصابات.وبناء عليه وجه رئيس الحي بمعاينة سطح العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حماية للمارة، بالإضافة إلى سرعة رفع الرديم من الشارع لفتحه، حيث تم الانتهاء بالفعل من إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الحي، حماية للأرواح والممتلكات، ورفع الرديم لفتح الشارع للمارة والمرور.يشار إلى أن العقار المذكور مكون من طابق أرضي و5 أدوار، كما اتضح بالكشف أن العقار صادر له قرار ترميم رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩.