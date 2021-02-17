«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي "فارس وأمير الحواديت" ضمن نوادى مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا ويستمر حتى ٢٠ فبراير الجارى من إنتاج الادارة المركزية للدراسات والبحوث.العرض تأليف شاذلي فرح، وأشعار أشرف عتريس، وألحان من إهداء الفنان مدحت المغربى، ديكور وملابس سحر المندراوى، تحريك عرائس محمد سمير، زينب طه، موسيقى صوت الفنان عماد التونى، إضاءة الفنان محمد سيد أوسكار، مدير الإنتاج محمد حسن، إخراج الفنان عصام أسامة، بحضور لجنة التحكيم وهم عمرو حمزة، ناصر عبد التواب، أحمد أبو خنيجر، ومدير عام فرع ثقافة المنيا.وتناول العرض مجموعة قصص توعوية للأطفال كى يقنع الطفل ويرضى بنصيبه وما كتبه الله له، وأن يهتم بالنظافة ويطيع والديه، دارت أحداث القصص فى إطار مبسط وسهل حول الذكاء والطمع والحكمة، تمثيل يوسف إسماعيل، إنجى حليم، ناصر رمضان، أنجى عبد الرحمن، ماثيو أسامة، مينا منواى، أحمد نور، محمد جابر، بسملة على، سناء محمد، مريم عماد، أحمد أشرف، حسام مصطفى، ريهام أحمد، وميار أحمد، محمود أحمد، ريتاج محمود.