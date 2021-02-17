رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة المنيا» تناقش مظاهر الحب عند القدماء المصريين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:27 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى إطار الاحتفال بعيد الحب بفرع ثقافة المنيا.

وقدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "مظاهر الحب عند القدماء المصريين" تناول فيها الدكتور محمد جودة مدير التدريب بالمتحف الأتونى قيمة الحب على مر التاريخ، وكيف مجد المصرى القديم تلك القيمة من خلال عرض العديد من النقوش الفرعونية التى تبرز العلاقات الإنسانية والترابط بين افراد المجتمع.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية عرضًا فنيًا وكوكتيل من الأغانى منها "جميل وأسمر" للمطرب مصطفى درويش، "الحياة حلوة"، كل ده كان ليه" تغنى بها محمد عيد، وأسمر يا سمرانى، ثلاث سلامات، من حبى فيك يا جارى، بكرة  يا حبيبى، اللى تعبنا سنين فى هواه"، تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، كما يواصل القصر فعاليات ورشة الجلود وتصميم بورتريهات وأعمال فنية من الجلود والتي تستمر حتى ٢٨ فبراير الجاري، أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساءً للفئة العمرية من سن ١٨: ٤٠ سنة، الورشة من تدريب الفنانة آيات مصطفى على، الفنان وائل شطبي.

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حالة أحمد دومة الصحية

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الرئيس يطالب بحصول الدول الأفريقية على لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

مناقشات وقراءات أدبية في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة

«ثقافة المنيا» تناقش مظاهر الحب عند القدماء المصريين