«ثقافة المنيا» تناقش مظاهر الحب عند القدماء المصريين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى إطار الاحتفال بعيد الحب بفرع ثقافة المنيا.وقدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "مظاهر الحب عند القدماء المصريين" تناول فيها الدكتور محمد جودة مدير التدريب بالمتحف الأتونى قيمة الحب على مر التاريخ، وكيف مجد المصرى القديم تلك القيمة من خلال عرض العديد من النقوش الفرعونية التى تبرز العلاقات الإنسانية والترابط بين افراد المجتمع.وقدمت فرقة الموسيقى العربية عرضًا فنيًا وكوكتيل من الأغانى منها "جميل وأسمر" للمطرب مصطفى درويش، "الحياة حلوة"، كل ده كان ليه" تغنى بها محمد عيد، وأسمر يا سمرانى، ثلاث سلامات، من حبى فيك يا جارى، بكرة يا حبيبى، اللى تعبنا سنين فى هواه"، تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، كما يواصل القصر فعاليات ورشة الجلود وتصميم بورتريهات وأعمال فنية من الجلود والتي تستمر حتى ٢٨ فبراير الجاري، أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساءً للفئة العمرية من سن ١٨: ٤٠ سنة، الورشة من تدريب الفنانة آيات مصطفى على، الفنان وائل شطبي.