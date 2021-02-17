«التعاون الإسلامي» تشارك في قمة دول مجموعة الساحل

شاركت منظمة التعاون الإسلامي في أعمال القمة السابعة لرؤساء دول منطقة الساحل الخمس، التي عُقدت في العاصمة أنجمينا بجمهورية تشاد، يومي 15 و16 فبراير الجاري.أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية يوسف الضبيعي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء، أن المنظمة أكدت دعمها لدول مجموعة الساحل الخمس لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية التي تواجه الإقليم، مشيرًا إلى أن المنظمة ستضاعف من جهودها الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية المتصلة بمالي ومنطقة الساحل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لدول المجموعة.وشهدت القمة حضور رؤساء تشاد، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، والسنغال، وغانا، وفرنسا، إلى جانب حضور رئيس وزراء المملكة المغربية، وعدد من وزراء الخارجية من أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، فضلًا عن مسؤولين تنفيذيين من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمنظمة العالمية للفرانكوفونية.