أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد

التقى اليوم اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالأعضاء الجدد بأمانة شباب المحافظة، بعد قبول عضويتهم وتوزيعهم على اللجان الفرعية للأمانة.وتحدث أمين مستقبل وطن - خلال اللقاء الذى عقد برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول والأمين العام للحزب - عن دور الحزب خلال الفترة الماضية ومساهماته وأنشطته الاجتماعية المتعددة بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن دوره ونشاطه السياسى، موضحًا ملامح وتحديات الفترة الحالية بالشارع السوهاجي، وتوجيه النصح للأعضاء الجدد ليكونوا أعضاء فاعلين بالحزب وكوادر شبابية تخدم المجتمع.وتحدث الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب المحافظة، عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، وآلية العمل داخل الحزب، ودور شباب الحزب في خدمة الوطن، موضحا أن الأعضاء الجدد تم انتقاؤهم من بين عدد من شباب المحافظة عن طريق المقابلات الشخصية، وتم توزيعهم على اللجان الفرعية بأمانة شباب المحافظة، وفقا لمؤهلات وميول كل شاب منهم.وقد عقد الاجتماع بحضور محمد رشاد، أمين لجنة السياحة والآثار، ودكتور طارق فرج، والشيخ إبراهيم السوهاجي، ودكتورة هبة الحكيم، الأمناء المساعدين بأمانة الشباب، وعدد من مسئولي اللجان الفرعية بالأمانة.