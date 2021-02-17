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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:29 م
اللواء محمد مصطفى
اللواء محمد مصطفى
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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التقى اليوم اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالأعضاء الجدد بأمانة شباب المحافظة، بعد قبول عضويتهم وتوزيعهم على اللجان الفرعية للأمانة.

وتحدث أمين مستقبل وطن - خلال اللقاء الذى عقد برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول والأمين العام للحزب - عن دور الحزب خلال الفترة الماضية ومساهماته وأنشطته الاجتماعية المتعددة بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن دوره ونشاطه السياسى، موضحًا ملامح وتحديات الفترة الحالية بالشارع السوهاجي، وتوجيه النصح للأعضاء الجدد ليكونوا أعضاء فاعلين بالحزب وكوادر شبابية تخدم المجتمع.

وتحدث الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب المحافظة، عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، وآلية العمل داخل الحزب، ودور شباب الحزب في خدمة الوطن، موضحا أن الأعضاء الجدد تم انتقاؤهم من بين عدد من شباب المحافظة عن طريق المقابلات الشخصية، وتم توزيعهم على اللجان الفرعية بأمانة شباب المحافظة، وفقا لمؤهلات وميول كل شاب منهم.

وقد عقد الاجتماع بحضور محمد رشاد، أمين لجنة السياحة والآثار، ودكتور طارق فرج، والشيخ إبراهيم السوهاجي، ودكتورة هبة الحكيم، الأمناء المساعدين بأمانة الشباب، وعدد من مسئولي اللجان الفرعية بالأمانة.
أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد
أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد
أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد
أمين «مستقبل وطن» بسوهاج يلتقى أعضاء أمانة الشباب الجُدد

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