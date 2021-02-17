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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن القبض على عناصر تكفيرية بعدة ولايات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:25 م
الداخلية التونسية
الداخلية التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إلقاء القبض على 4 عناصر تكفيرية، وصادر في شأن كل منهم حكما بالسجن لمدة سنة، وذلك في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني التونسي بمختلف ولايات الجمهورية لظاهرة الإرهاب والقبض على العناصر الإرهابية.

وقالت الداخلية التونسية – بحسب بيان – إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه أمر إحضار لفائدة محكمة الاستئناف بتونس وحكما بالسجن لمدة 6 سنوات.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ومن جهة أخري، تم كشف وإيقاف عنصر تكفيري ينشط عبر تطبيقات إلكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي.

وباستجوابه، اعترف بمبايعته لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم إحالته إلي القضاء حيث صدر في شأنه حكما بالإيداع في السجن.

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