صور نادرة لـ علي حميدة في طفولته وشبابه

رحل عن عالمنا الفنان علي حميدة قبل أيام قليلة، بعد صراع مع مرض السرطان.وحصل "الدستور"، على عدة صور أرشيفية في مراحل شبابه عندما كان يظهر في جمعية الشبان المسلمين في مرسى مطروح، وصورة له بجانب أصدقائه على بحر مرسى مطروح عندما كان بعمر 16 عامًا.وأقيمت في مدينة مطروح جنازة شعبية للراحل بمشاركة شعبية كبيرة وخاصة من شيوخ القبائل منذ أيام قليلة، كما تم إقامة عزائه بمنزل والده هناك.