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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات أولى ثانوي 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:07 م
امتحانات
امتحانات
حسين العمدة
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تنشر《الدستور》موعد امتحانات أولى ثانوي 2021، فقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 27 فبراير 2021، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات يوم بعد يوم وليس يوميا، وينطبق ذلك على المواد الأساسية التي يتم إضافتها إلى المجموع، لكن المواد غير المضافة للمجموع الكلي سيتم تأجيلها إلى امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات أولى ثانوي 2021


وأكد وزير التربية والتعليم، أن يوم 9 مارس، سيكون أخر موعد لامتحانات الصف الأول الثانوى للعام الدراسي الحالى، وتبدأ عودة المدارس في 10 مارس، للحفاظ على صحة الطلاب، كما شدد على أن هناك صعوبات واجهت الدولة المصرية في استكمال الدراسة في العام الماضي، بسبب فيروس كورونا، والصعوبات نفسها تواجهها فى العام الدراسى الحالى.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية إلى امتحانات نهاية العام، حيث يتم إجراء امتحان شامل لمقرر الترم الأول والثاني معا. وفى سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثانى الثانوى، ستبدأ من الأحد الموافق 28 من شهر فبراير، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 8 من شهر مارس 2021.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية، مؤكدة ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في موعد اقصاه الأحد 21 فبراير 2021، مشددة على ضرورة التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات، والتأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية، والتأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة الثانوية. 

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نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021 (dostor.org)

حيث تأتى قرارات وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الحالى، وفقا للظروف الاستثنائية التى تواجهها الدولة المصرية، وكافة دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلاب المصريين، من العدوى.

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