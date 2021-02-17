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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعلن تراجع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين بسبب كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:22 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت اعادتهم إلى موطنهم في العام الماضي، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة أنباء أكي الإيطالية أنه في أعقاب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود الإيطالية لمدة ستة أشهر، تمكنت روما من اعادة 3585 مهاجرا غير نظامي الى بلدانهم في العام الماضي، مقابل 7054 أعادتهم في عام 2019.

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