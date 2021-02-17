حريق يلتهم «فرش فاكهة» بجوار مسجد السيدة زينب.. والتحريات: ماس كهربائي

حريق يلتهم «فرش فاكهة» بجوار مسجد السيدة زينب.. والتحريات: ماس كهربائي
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:22 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، دون وقوع إصابات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقيه بلاغا بنسبة حريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 أمتار، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وساعدت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهمت الخيمة بالكامل.
وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقيه بلاغا بنسبة حريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 أمتار، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وساعدت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهمت الخيمة بالكامل.
وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.