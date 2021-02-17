حريق يلتهم «فرش فاكهة» بجوار مسجد السيدة زينب.. والتحريات: ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، دون وقوع إصابات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقيه بلاغا بنسبة حريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 أمتار، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وساعدت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهمت الخيمة بالكامل.وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.