صيانة أعمدة الكهرباء بشوارع قرى سمالوط والمنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وسمالوط أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات وإصلاح أعطال الكهرباء بالطرق المؤدية للقرى والشوارع الرئيسية بها، وذلك لتيسير حركة المواطنين والسيارات والحد من وقوع الحوادث ليلا.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تمت اليوم مواصلة أعمال الكهرباء بالقرى، حيث تم إجراء صيانة دورية لكشافات الإنارة بطريق طراد النيل ومصرف منسافيس بقرية بني أحمد الغربية، وذلك بالتوازي مع حملات النظافة التي تمت اليوم بقرية البرجاية، وذلك لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين، وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وأكد محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أن الوحدة كثفت جهودها في تنفيذ أعمال الإنارة العامة وصيانة الأعمدة وحل أعطال الكهرباء بقرية منقطين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع نقاط التجمع بنطاق قرية البيهو، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.