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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يكشف لغز العثور على جثة مسجل خطر في الغربية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:20 م
الأمن
الأمن
عمرو المزيدي
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ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطلين قتلا مسجل خطر بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالغربية.

تلقى مركز سمنود بلاغا بالعثور على جثة عاطل 28 سنة له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان (18 و25) سنة، لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على إثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور واستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدى وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودى بحياته واستولى منه على "طبنجة ومبلغ مالي".

وتم بإرشاد المتهمان ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه، وأضافا بانفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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