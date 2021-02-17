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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:18 م
الجوهرة السحرية
الجوهرة السحرية
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث اختتم قصر ثقافة الغردقة العرض المسرحى "الجوهرة السحرية" لنوادي مسرح الطفل تأليف رامي يوسف وإخرج أحمد محمد عبدالباسط، بحضور لجنة التحكيم المكونة من ناصر عبدالتواب سالم بالمركز القومي لثقافة الطفل، أحمد إبراهيم أبوخنيجر مخرج مسرحي، عمرو حمزة مخرج مسرحي بالهيئة.

تدور أحداث العرض حول مجموعة من الحيوانات الأصدقاء بالغابة يدرسون فى مدرسة واحدة، ومعلمتهم أرنوبة التى تريد أن تعلمهم كيفية الاعتماد على أنفسهم، وأثناء سؤال المعلمة عن أحلامهم، وطموحاتهم عندما يكبروا يقوم كل حيوان بطرح حلمه، وطموحه للجميع ومن خلال حديثهم يتبين أنهم يريدون شئ سحرى ليحققوا أحلامهم من خلاله وفى النهاية يكتشفوا جميعا أنه لا يوجد ما يسمى بالجوهرة السحرية، وأن كل فرد فيهم يستطيع ان يحقق حلمه وطموحاته من خلال قدراته وثقته بنفسه فبداخل كل فرد منا جوهرة سحرية هى التى تحقق من خلالها حلمك وهي ثقتك بنفسك، وايمانك بقدراتك٠

وبث الفرع محاضرة أونلاين بعنوان "الكذب وأثره علي الفرد والمجتمع" أكدت فيها دكتورة جيهان أحمد شوقي أن للكذب آثار جسدية، ونفسية للإنسان حيث انه يسبب فشل في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ويحدث جهد نفسي للفرد، ومن ناحية التعامل مع المجتمع يفقد الثقة فيه ويتجنب الناس التعامل معه وينتج عن الكذب الفوضي وعدم النظام

وأعد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية تغنى فيها شعراء نادى الأدب بقصائد متنوعة وهم الشاعر جمال إسماعيل بقصائد "ريح الصفا، ينابيع الهوى"، الشاعر شاذلي عبد العزيز "لاعيب، وفي المغربية، خرئ برئ"، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "أهمية القراءة للنشئ" أوضح فيها كمال عبدالوهاب أن كل أب وأم يريدون أن يصبح طفلهم أفضل فيجب عليهم أن يحرصوا على القراءة لأطفالهم، فإن فوائد القراءة للأطفال عديدة وكثيرة، وتحث الدراسات الوالدين في البدء بالقراءة للأطفال عند سن الثانية من أجل تعزيز قدرات الطفل على التعلم والقراءة مستقبلًا.

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