أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

غطت السحب والغيوم لليوم الثاني على التوالي سماء السويس، وسط هبوب الرياح، وخلو الشوارع من المارة بشكل نسبي.وحرص عدد قليل من المواطنين على الاستمتاع بهذا الطقس على كورنيش السويس، أو السير بمحازاة خليج السويس الذي تغطيه الشبورة المائية.فيما سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، وسط درجات حرارة منخفضة وندرة لسطوع الشمس أدت لبرودة الرياح التي تحمل أتربة أحيانًا.