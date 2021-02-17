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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جميلة عوض: شخصيتي في حرب أهلية «صعبة جدًا»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:17 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل صعب جدًا ويحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى تفاصيله.

وقالت عوض، في تصريحات الأربعاء، إن طبيعة الأحداث والعمل مع النجمة يسرا جعلها لا تتردد في الموافقة على خوض التجربة، واصفة العمل مع يسرا بأنها تجربة لا توصف.

أضافت أن تجربة المسلسل مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هى الصراعات العائلية بين الأهل، لافتة إلى أنها تقدم في المسلسل دور ابنة يسرا خلال الأحداث لكنها قاسية مع والدتها التي تركتها في سن الطفولة.

أشارت إلى أن الدور يحمل مشاعر متضاربة بين جحودها لأمها وحبها لزوجة أبيها، التي تجسدها الفنانة سينتيا خليفة، مما يتطلب منها تركيزًا نفسيًا شديدًا خلال عملية التصوير حتى تكون صادقة أمام الجمهور بالإضافة إلى الجانب العنيف من الشخصية.

وعبرت عن سعادتها بخطواتها الفنية حاليا حيث تواصل تصوير فيلم (عروستي) وتستعد للمشاركة في فيلم (المحكمة)، مؤكدة أن ما يهمها دائما في اختيارتها نوع الدور والتأثير الذي سيحدث من خلاله على مشوارها وعلى الجمهور.

وكشفت جميلة عوض عن أنها تسير على خطط وضعتها لنفسها في الوسط الفني بأن تتواجد في أعمال قوية جدا من ناحية المواضيع والقصص.

تدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة والسيكو دراما حول حرب أهلية ليست بين دولتين وإنما بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور طبيبة تجميل وتجري العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامي مشوق.

يشارك في بطولة المسلسل باسل خياط، تامر هجرس، جومانا مراد، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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