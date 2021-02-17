حفل تكريم للفائزين في المسابقة الأدبية بالمنيا

شهد مدير عام فرع ثقافة المنيا، الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الأدبية ضمن نشاط نادي أدب الطفل، برئاسة القاص مصطفى أبو العلا.وتم تكرم الفائزين وتقديم شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعا لإبداعهم، حيث قدم نادى الأدب المركزى برئاسة الشاعر أسامة أبوالنجا دروع للفائزين من المركز الرابع وحتى السادس، إضافة إلى منحة لجميع المشاركين فى المسابقة ولم يحالفهم التوفيق بالفوز شهادات تقدير لتشجيعهم على مواصلة الإبداع.ومن خلال أنشطة الأونلاين، قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم سينما للطفل بعنوان "كليم الله"، كما نظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنون تشكيلية بعنوان رسم مناظر طبيعية مع الفنانة شرين عادل، بينما أعدت مكتبة شم البحرية ورشة فنية "رسوم أطفال" مع الموهبة حاتم رمضان عنتر.