البحرين وكوسوفو تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني هاتفيًا اليوم مع وزيرة خارجية كوسوفو ميلزا هاراديناي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، كما استعرضا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يحقق المصالح ويلبي الطموحات المشتركة.